Nimetäänkö Jori Lehterä Leijoniin? Tulokasluotsi Antti Pennaselle mehevä ehdotus

Lehterä, 36, on ollut syksyn aikana hurjassa vedossa. Helsinkiläisten ykkösketjun sentteri on takonut 16 ottelussa peräti 28 tehopistettä. Lukema oikeuttaa SM-liigan pistepörssin kärkipaikkaan.

– Jos vain roolitus on oikea, niin miksi ei? Riippuu ihan, mitä haetaan. Hän on Liigassa näyttänyt olevansa edelleen aivan kolmen parhaan pelaajan joukossa, Kapanen sanoo.

– Liike on ollut kohtalaisen hyvää, parempaa kuin viime vuonna. Hyvä kesä näkyy. Terävyyttä on tullut liikkeeseen. Hän pääsee tilanteisiin ja saa enemmän aikaa kiekon kanssa.

"Ei voi jättää pois"

Lehterä on ollut keskeinen pala HIFK:n tulikuumaa ykkösvitjaa yhdessä Kristian Vesalaisen ja Iiro Pakarisen kanssa. Vesalainen (9+11=20) on pistepörssissä neljäntenä. Peräti 15 osumaa ja 19 tehopistettä haalinut Pakarinen on maalipörssissä toisena. Hän on enää viiden kihautuksen päässä yhden kauden ennätyksestään.