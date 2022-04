TPS-tähden isä dominoi aikansa superketjussa – rehellinen vastaus Teletappi-vertailuun: ”Olimme kaikki hukkapätkän kokoisia”

Timo Pärssinen, Niko Kapanen ja Jukka Hentunen lyötiin yhteen HPK:ssa kesken kauden 1999–2000. Peli loksahti kohdalleen, ja kolmikosta tuli koko kansan tuntema ”Teletappiketju”.

Hyökkääjät pelasivat samassa ketjussa MM-kisoissakin 2001, 2004, 2005 ja 2007.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Timon poika Juuso johtaa TPS:n ykkösketjua, joka on nostanut tasoaan loppukaudesta entisestään. Löytääkö isä yhtäläisyyksiä oman aikansa huippuketjuun?

– Mehän olimme kaikki hukkapätkän kokoisia. TPS:n ketju on ihan erilainen, Pärssinen naurahtaa puhelimessa.

”Pärän” puheille on katetta. Hän itse on Jukka Hentusen tapaan 178-senttiä pitkä, kun Niko Kapasella on mittaa yksi sentti vähemmän.

Markus Nurmelle on pituutta kertynyt kunnioitettavat 195 senttiä. Mikael Pyyhtiä on 182 senttiä pitkä. Juuso Pärssinen on venähtänyt kymmenen senttiä isäänsä pidemmäksi (188 cm).

Juttu jatkuu kuvan alla

Teletapit satsasivat liikkeeseen

Ketjuissa on yhteistä se, että molemmat ovat saavuttaneet jykevän kansansuosion. Teletappiketjun nimi loksahti paikoilleen pienikokoisten piirroshahmojen mukaan.

TPS-ketjulle on etsitty kovasti omaa nimeä, mutta yhtä laajalle levinnyttä ei ole ainakaan vielä löytynyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos vertailua haetaan piirroshahmoista, TPS:n ketjulla on saman kaltaista saumatonta kemiaa kuin Ryhma Haun koirahahmoilla, joiden erikoisominaisuudet tukevat toisiaan.

Nurmi on vahva vääntäjä kulmissa ja aiheuttaa hämmennystä maalilla. Pärssinen on klassinen kahden suunnan taitosentteri, ja Mikael Pyyhtiä on saanut maalintekomailansa kuumaksi.

– Ehkä meidän ketjumme peli perustui enemmän puhtaaseen liikkeeseen. Kapasen Niko osasi sitten hakea meitä laitureita hyvillä syötöillä.

Se yhtäläisyys ketjuilla on, että kemiat loksahtivat yhteen persooninakin.

– Kyllä heistä huokuu ulospäinkin, että he viihtyvät hyvin yhdessä.

Neljäs välieräottelu oli hyvä osoitus Pärssisen ketju tulivoimasta. He vastasivat kaikista TPS:n osumista 3–0-voitossa.

Juttu jatkuu kuvan alla

”Erittäin kovatasoisia”

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Timo Pärssinen on löytänyt uran jälkeen paikkansa jääkiekkomaailmasta agentin tehtävissä. Vaikka jääkiekko on hänelle edelleen työtä, puheesta tulee läpi innostus, kun keskustelu siirtyy käsillä oleviin pudotuspeleihin.

– Yleismaku on se, että olemme nähneet erittäin kovatasoisia jääkiekkopelejä. On se fakta, että pelejä on ihan eri seurata ja pelata, kun yleisöt pullistelevat porukkaa.

Pärssinen huomauttaa, että TPS:n nuoremman polven pelaajat ovat ottaneet isoja askeleita viime kaudesta, joka sekin huipentui finaalipeleihin.

– Luulen, että varsinkin turkulaisten poikien on aika siistiä vääntää merkityksellisiä pelejä kotikaupungissa.

Agentti-isä on jättänyt poikansa ”rauhaan” pudotuspelien ajaksi, ja yhteyttä on pidetty lähinnä satunnaisin viestein.

– Uskon, että olen aika hyvin onnistunut erottamaan isän ja agentin roolit.

Juttu jatkuu kuvan alla

0:43 JYPin Jan Scotka taklasi rajusti TPS:n Juuso Pärssistä.

Ensi kaudella Nashvilleen

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikki hyvä loppuu aikanaan.

Ensi kaudeksi TPS:n ykkösketju hajoaa. Juuso Pärssinen siirtyy Nashville Predatorsin alaisuuteen. Hän kävi jo tämän kauden alussa tutustumassa toimintaan Predatorsin harjoitusleirillä.

– Se oli hyvä pätkä. Näki, että mitä tavoitellaan. Ensi kaudella on tarkoitus lähteä taistelemaan NHL-paikasta.

Pitkän uran pelannut Timo Pärssinen tietää, että poika on vasta uransa alussa. Hän uskoo, että pelipää ja tekniset taidot riittäisivät jo nyt maailman parhaaseen sarjaan.

– Pelinopeutta on hyvä saada lisää ja fysiikkaan terävyyttä. Niiden kehittämiseen on kuitenkin kesä aikaa.