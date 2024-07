Asiantuntija tyrmää Vornasen selitykset: Aseella osoittelu "varoituslaukauksen" jälkeen erityisen moitittavaa

– Tällöinhän uhkauksen kohteenahan oleva jo tietää, että toinen on valmis myös käyttämään asetta. Tällainen uhkaus on lajissaan aika epätyypillinen, Hyttinen sanoo MTV Uutisille.

Valvontakamerat eivät saa tallentaa ääntä

– Minua on eri tavoin ja eri henkilöiden toimesta lähestytty, sekä fyysisesti että sanallisia uhkauksia esittäen. Tämä on todennettavissa videotallenteilta, Vornanen kertoo tiedotteessaan.

Varoituslaukaukset kyseenalaisia

– Hätävarjelu itsensä puolustamiseksi on sallittua silloin, kun hyökkäys on käynnissä ja uhka on välitön. Mutta silloinkin puolustautua saa vain sillä voimalla kuin juuri kyseisessä tilanteessa on välttämätöntä.