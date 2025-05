Suora lähetys kello 15.30: Miten Pohjoismaiden pääministerit kommentoivat Ukrainan sotaa ja Palestiinan tunnustamista?

Pohjoismaiden pääministerit kokoustavat tänään epävirallisessa kesäkokouksessa Paimiossa.

Pääministerit pitävät tiedotustilaisuuden kello 15.30 alkaen. MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.

Paikalla ovat pääministeri Petteri Orpon (kok.) lisäksi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Grönlannin ja Färsaarten pääministerit.

Kyseessä on epävirallinen kesäkokous, jossa pääministerit keskustelevat muun muassa Ukrainan sodasta ja turvallisuudesta. Odotettu vieras on Grönlannin tuore pääministeri Jens-Frederik Nielsen, joka vastikään kommentoi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-lausuntoja.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kommentoi kokoukseen saapuessaan, että kokouksessa on tärkeää keskustella muun muassa Ukrainan tukemisesta ja Itämeren turvallisuudesta.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe puolestaan kommentoi aamupäivällä kokoukseen saapuessaan Palestiinan tunnustamista. Pohjoismaista Norja, Islanti ja Ruotsi ovat tunnustaneet Palestiinan valtion, Suomi ja Tanska eivät.

MTV Uutiset kysyi kokoukseen saapuneelta Norjan pääministeri Störeltä, olisiko kaikkien Pohjoismaiden nyt oikea aika tunnustaa Palestiinan valtio.

Stören mukaan tunnustaminen on vaikea, mutta oikea päätös Euroopan maille, jotka sitä parhaillaan pohtivat. Muun muassa Ranska on kertonut aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion, ja kesäkuussa Ranska isännöi YK-konferenssia, jonka aiheena on Palestiinan tunnustaminen ja kahden valtion malli ratkaisuna Gazan konfliktiin.

Suomessa Palestiinan tunnustaminen puhuttaa

Suomessa kysymys Palestiinan tunnustamisesta on puhuttanut viime viikkoina, ja oppositio on vaatinut Suomea tunnustamaan Palestiinan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on väläyttänyt, että oikea aika tunnustaa Palestiina voisi olla sen jälkeen, kun suuret Euroopan maat ovat sen tehneet.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Palestiinan valtio voidaan tunnustaa, kunhan rauhanprosessi kahden valtion mallin pohjalta on edennyt, humanitäärinen apu on saatu perille ja panttivangit on vapautettu.

Kristillisdemokraatit puolestaan ei aio olla hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan valtion.