Jutta ja Juha Larm olivat seurustelleet kuusi vuotta ennen kuin riitelivät ensimmäisen kerran – tämä aiheuttaa nykyään kireyttä

Avioparin voi tänä keväänä nähdä uudessa Race Across the World -seikkailurealityssa, joka alkaa MTV3-kanavalla 16. helmikuuta kello 21 ja on katsottavissa myös MTV Katsomossa .

Tällä hetkellä kaksikon elämä on todella rauhaisaa. He rakentavat tontilleen muun muassa rantasaunaa.

– Jos verrataan ohjelmaan, niin meille kuuluu todella rauhallista. Sehän oli vauhdikasta. Nyt on hidasta ja rauhallista, ja oma arki rullaa. Ohjelma on sillä tavalla jättänyt hauskat jäljet, ettei olla ehkä ihan samalla tavalla ajateltu reissaamista sen jälkeen. Olemme tehneet bussiretkiä ja sellaisia juttuja, mitä emme ennen edes ajatelleet. Taksit ja suorat lennot ovat vaihtuneet köröttelyyn ja kaiken maailman kärrypolkuihin, Juha kertoo MTV Uutisille.

– Olemme alkaneet selkeästi enemmän käyttää myös Suomessa julkisia kulkuneuvoja. On oppinut tietyn tavan matkustaa auton ratissa, missä ei samalla tavalla ehdi näkemään maailmaa. Hidas tapa matkustaa on itseasiassa aika kiva, Jutta komppaa.

Ohjelman idea on, että kuusi paria matkustaa maata pitkin Afrikasta Suomeen viiden välietapin kautta apunaan käteistä, kartta ja matkaopaskirja. Luottokortti ja matkapuhelin sen sijaan ovat kiellettyjä. Jokaisella etapilla yksi pari putoaa pois, ja ensimmäisenä Suomeen saapunut pari on voittaja.

Niin tuossa reissussa, mutta myös arjessa Jutta ja Juha viettävät vuorokaudesta paljon aikaa yhdessä, jopa 23 tuntia. Juhan mielestä parilla on todella hyvä yhteensopivuus, ja he ajattelevat asioista hyvin samalla tavalla.

– Meidän on helppoa olla yhdessä. Siksi varmaan liimaudumme arjessa joka hetki toisiimme, tukeudumme ja luotamme. Jos tulee jokin epäkohta, niin sitä ei välttämättä halua paeta toiselta, vaan kysyy apua. Se on todella avointa ja luottamuksellista, Juha kertoi.

– Nykyään joskus riitelemme jostakin, mutta se liittyy usein työhön. Lasten kasvatuksesta, siisteydestä ja talousasioista meillä on hyvin samankaltainen näkemys, mistä yleensä monet riitelevät. Emme ole kovin mustasukkaisiakaan. Riidat kumpuavat usein turhautumisesta tai omasta väsymyksestä ja stressistä. Mutta me sovimme aika nopeasti, Jutta kertoo.

– Olen samaa mieltä, että sisätyöt on tehty, ja niitä tietysti tehdään koko ajan. Mutta jos jommalla kummalla on työtaakkaa ja stressiä, niin se aiheuttaa kireyttä. Mutta se on usein molemmilla sama, kun elämme elämää niin samaan tahtiin. Silloin se on helppo käsitellä, Juha sanoo.