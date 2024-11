Norjan "sähköautoseikkailu" saavuttamassa tavoitteensa

Kaikista Norjan autoista reilu neljäsosa hurisee nyt eteenpäin sähkön voimalla. Määrä vaihtelee alueittain, esimerkiksi Oslossa ollaan jo yli 40 prosentissa. Kun kaupungin kaikkien taksien on määrä olla sähköisiä ensi vuoden alusta, tulee polttomoottorin äänestä ja pakokaasun hajusta entistäkin harvinaisempaa bongattavaa Norjan pääkaupungissa.

Verotetaan autoja, ei polttoainetta

Christina Bu johtaa Norjan sähköautoyhdistystä, tiettävästi maailman suurinta lajissaan. Hän haluaa rikkoa joitain myyttejä, kuten sen, että maan sähköautoihme olisi toteutunut pelkkien tukiaisten avulla. Toki niillä on ollut merkitystä.

– Mutta vähintään yhtä tärkeää on ollut verojen korottaminen bensiini- ja dieselautoille, Bu sanoo STT:n haastattelussa Oslossa.

Auton oston yhteydessä Norjassa maksettava päästöihin ja painoon perustuva rekisteröintimaksu (engangsavgift) on 2020-luvulla yli kaksinkertaistunut polttomoottoriautojen osalta keskimäärin lähemmäs 40 000 euroa. Vuosikausia verovapaudesta nauttineet sähköautotkin on pantu parin viime vuoden aikana verolle, joka on kuitenkin keskimäärin vain noin parituhatta euroa.