Halla-aho vertaa Venäjää Isisiin ja tyrmää neuvottelut – "Todellisuuteen olisi korkea aika herätä länsimaissa"

Lännessä on Halla-ahon mielestä liian pitkään elätelty toivoa, että Putin uskoisi järkipuhetta ja että sodassa olisi saavutettavissa ratkaisu, jonka kanssa kaikki voisivat elää.

– Venäjä on tehnyt valinnan, että se on ryhtynyt avoimesti, ei pelkästään terrorismia tukevaksi, vaan terrorismia toteuttavaksi rikollisvaltioksi ja mielestäni tähän todellisuuteen olisi korkea aika herätä länsimaissa.

Halla-aho katsoo, että presidentti Putin ei tule lopettamaan sotaa omasta aloitteestaan. Siten ainoa keino sodan päättämiseksi on Venäjän asevoimien lyöminen Ukrainassa.

Sosiaalinen paine sotaa vastaan kasvaa

Sodan alun jälkeen Venäjällä ei ole juurikaan nähty hyökkäystä vastustavia mielenosoituksia. Siihen vaikuttaa kritiikin estäminen lainsäädännöllä. Halla-aho kuitenkin arvioi, että sosiaalinen paine kasvaa sitä mukaa kun sodan vaikutukset alkavat näkyä myös suuremmissa kaupungeissa. Osittaisen liikekannallepanon ja huonojen sotauutisten myötä se on väistämätöntä.

– Putin on voinut käydä sotaa syrjäseuduilta varatuilla etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä, niin tavallisen ihmisen kosketus sotaan on ollut erittäin ohut ja näin ollen sota on vaikuttanut hyvin vähän ihmisten ajatteluun.