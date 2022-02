Jussi Halla-aho on nousemassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi

– Jussi Halla-ahosta olemme keskustelleet puheenjohtajistossa, ja Halla-aho itse on ollut tälle myöntyväinen. En usko, että tämä herättää sen suurempia vastalauseita missään, Purra sanoo.

– Se, että meillä on mahdollisuus saada entinen puolueen puheenjohtaja, jolla on myös valiokunnan johtamiskokemusta ja kokemusta Euroopan parlamentista ja joka käsittelee mielellään kansainvälisen politiikan asioita, se on tietenkin erinomainen asia.