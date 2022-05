Junissa on taas lähes yhtä täyttä kuin ennen koronaa – vauhtia hidastavat konduktööri- ja asentajapula sekä huononeva rataverkko

Nykykalusto riittää

VR on palautteen seurauksena lisännyt vaunuja koronan takia lyhennettyihin juniin ja vakuuttaa, että nykyinen kalusto riittää kasvavaan kysyntään.

– Itse asiassa meidän täyttöasteemme on 40 prosenttia. Täysien junien osuus kaikista lähdöistä on hyvin pieni. Ruuhkapiikkejä näkyy vapaa-ajan lähdöissä perjantaina ja sunnuntaina.

– Olemme investoineet puoli miljardia euroa kaksikerroskalustoon ennen pandemiaa. Itse uskon, että me pystymme kasvamaan noin 13 prosenttia nykytasosta ilman kalustoinvestointejakin, Simola toteaa.

Kiinnostaisiko konduktöörin työ?

– Ja ollaan edelleen siinä tilanteessa. Korona-aikaan on ollut hyvää aikaa kehittää kaluston kunnossapitoa ja sen käytettävyyttä. Meillä tällä hetkellä edelleen kokonaisuudessaan kaluston käyttöaste on 90 prosenttia, jopa alle, ja kaluston näkökulmasta totta kai me aktiivisesti seuraamme sitä. Missään nimessä emme saa päästää itseämme siihen tilanteeseen, että kaluston takia emme pystyisi kasvamaan.