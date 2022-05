Jumissa olevan kunta-alan neuvottelujärjestelmä herättää jo epäuskoa – "Onko aika ajanut sen ohi?"

Mielenosoituksia on ollut vaan ei sopua palkankorotuksista. Siinä on toistaiseksi tulos viiden kuukauden neuvotteluista kunta-alalla.

Ongelmana on se, että palkankorotusprosentteja vahditaan mustasukkaisesti palkansaajien välillä.

Tuloksena on ollut umpikuja ja ainakin ulkopuolisilla usko järjestelmään horjuu.

– Jokainen järjestö ja työntekijät ovat palkankorotukset ja palkkaohjelmat ansainneet. Tilanne on kuitenkin äärimmäisen vaikea, kun sitä katsoo ulkopuolelta. Ei voi välttyä ajatukselta, että onko kunta-alan neuvottelujärjestelmä tulossa tiensä päähän? Ja onko aika ajanut sen ohi? Vaihtoehto on varmasti haastava löytää, pohtii keskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

"Palkanmuodostus on Suomessa hyvin keskitettyä"

– Palkanmuodostus on Suomessa edelleen hyvin keskitettyä ja on vaikea kuvitella, että tällaisissa hyvin keskitetyissä valtakunnallisissa neuvotteluissa joku ryhmä voisi saada enemmän kuin muut. Ja sitten kiistat paisuvat massiivisiksi, Helle sanoo.

– Kyllä terveempää olisi se, että mentäisiin neuvottelumallin kehittämisessä ja palkankorotuksista sopimisessa kohti paikallisempaa mallia. Näin on tehty esimerkiksi julkisella puolella Ruotsissa, hän jatkaa.

– Paikallinen sopiminen on varmasti yksi vaihtoehto. Julkisuudessa on ollut esillä, että yksi sairaanhoitopiiri (Kanta-Häme) katsoi, että onko mahdollista löytää ratkaisua hoitajien kanssa. On vaikea ulkopuoleta sanoa, mikä olisi paras ratkaisu. Jos pyritään joidenkin ryhmien palkkausta parantamaan, nykyinen järjestelmä ei ole kuitenkaan helpoin tie siihen, Palola toteaa.