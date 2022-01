Voidaanko kunta-alalla päätyä lakkoon korona-aikana? Näin palkansaajien neuvottelijat tilannetta arvioivat: "Työtaisteluvalmius on olemassa"

– Viime kierroksella oli lakkoherkkyyttä enemmän ja totta kai koronalla on tälläkin kierroksella merkitystä. Koronasta huolimatta työtaisteluvalmius on olemassa. Toivottavasti en johda neuvotteluita lakkoon vaan sopimukseen, pohtii Opettajien ammattijärjestön sekä neuvottelijajärjestö Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Mutta merkitystä on molempiin suuntiin. Korona on tuonut näkyviin julkisen sektorin roolin yhteiskunnassa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiosta on kriisistä selvitty. Osa työntekijöistä on samalla joutunut pelkäämään oman terveysturvallisuutensa puolesta, Luukkainen korostaa.