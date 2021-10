Tekevätkö hoitajat vähemmän tärkeää työtä kuin teollisuustyöläiset? Työnantajapomo: "Ei, niin se ei ole missään tapauksessa"

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle toivoi, että nyt käynnissä olevalla työehtosopimusten (tes) neuvottelukierroksella muistetaan, minkälaisia virheitä työmarkkinapöydissä on aiemmin tehty juuri nousukausilla.

Myöhemmin on katsottu, että tuolloin tehdyt ylikalliit palkkaratkaisut vaikuttivat osaltaan Suomen hitaaseen toipumiseen seuraavien vuosien talouskriiseistä.

Sittemmin Helle on vaihtanut leiriä, edustaa nyt työnantajapuolta eikä ole yhtynyt hoitajaliittojen kovaäänisiin vaatimuksiin siitä, että nämä saisivat vientialojakin korkeampia palkankorotuksia.

– Ei, niin se ei ole missään tapauksessa. Teollisuus on todella tärkeä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta. Yli 40 prosenttia Suomen työpaikoista on suoraan ja välillisesti kiinni vientiteollisuudesta, ja sen takia teollisuusyritysten onnistuminen vientimarkkinalla on todella iso kysymys meidän hyvinvoinnin rahoituksen kannalta, Helle kommentoi.