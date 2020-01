Kunta-alan tuskainen palkkavääntö vauhtiin tiistaina – kuntapomo Markku Jalonen pitää tiukasti kiinni kiky-tunneista ja haluaa lisää paikallista sopimista

– Tämä on Kuntatyönantajien kanta tässä tilanteessa, ja se on meidän sopimuksessa sisällä. Totta kai siitä tulee yksi keskeinen väännön kohde, Jalonen sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Kunta-alan vaikeat palkkaneuvottelut käynnistyvät ensi viikon tiistaina. Palkkaneuvotteluihin lähdetään tilanteessa, jossa pohjana on Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimus, jossa palkat nousevat kahdessa vuodessa yhteensä 3,3 prosenttia.

Esimerkiksi hoitajien Tehy on vaatinut jo aiemmin 1,8 prosenttiyksikköä lisää kymmenen vuoden aikana. Jalosen laskelmien mukaan päänavaaja-alojen sopimus maksaisi kunnille 700 miljoonaa.

Työntekijät kummastelevat yt-sumaa

Viime vuonna lähes 70 kunnassa ja kuntayksikössä käytiin henkilöstön vähentämisneuvotteluja. Se oli ennätysmäärä. Työntekijäliitoissa on epäilty yt-suman ajoitusta lähelle haastavaa palkkakierrosta.

– Se ei kyllä pidä paikkaansa millään tavalla. Kunnissa katsotaan ja ennakoidaan hyvin tarkkaan taloutta sekä harkitaan hyvin tarkkaan lähdetäänkö yt-neuvotteluihin. Nyt on vain tilanne, että rahat eivät riitä. Meillä on myös uhkaamassa kriisikuntamenettelyjä, Jalonen muistuttaa

Julkisessa keskustelussa on arvuuteltu, voisiko hallitus antaa kunta-aloille ja erityisesti matalapalkkaisille naisaloille tukea palkankorotuksiin vuoden 2007 tapaan. Jalonen ei innostu ajatuksesta.

– Ainakaan minun tietooni ei ole tullut lupauksia tai puhumattakaan siitä, että olisi olemassa mitään ylimääräistä varaa. Pitää muistaa, että julkinen talous eli kuntien ja valtion talous on menossa huonompaan suuntaan lähivuosina, Jalonen summaa.

Jalonen haluaa lisää paikallista sopimista

– Me haluamme viedä myös paikallista sopimista eteenpäin. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, että paikallisesti on voitu myös kohdentaa suurempia korotuksia esimerkiksi hoitohenkilöstölle tai lastentarhanopettajille.