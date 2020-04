Kunta-alan sovittelussa puheet kovenevat ja lakkojakin väläytellään jo syksylle – hoitoalan koronalisän nimi vaihdettiin

Etätapaamisia on sovittu tiiviisti seuraaville päiville, mutta näyttää kaukaiselta, että sopu syntyisi vappuun mennessä, kuten valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on toivonut.

– Jos ei sopimusta synny, ollaan syksyllä lakossa. Miksi me istuisimme pitkiä kokouksia sovittelussa, jos mikään asia ei etene, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen STT:lle.

Juko vaatii varhaiskasvatuksen opettajien siirtämistä yleisestä kunnallisesta työ- ja virkaehtosopimuksesta opettajien sopimukseen. Se on valmis menemään jopa lakkoon sen takia, jos muu ei auta.

– Se on meidän tärkeimpiä tavoitteitamme. Opettajat kuuluvat opettajien sopimukseen. Se on varhaiskasvatuksen opettajille itsetuntoa ja ammatin arvostusta koskeva kysymys, Luukkainen sanoo.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo, että esitettyjen vaatimusten laajuus ja sitä kautta vaikeus on omaa luokkaansa.

Megaluokan kysymys on Jalosen mukaan tällä hetkellä se, miten sopimusalan neuvottelujärjestelmä muuttuu.

– Se on haastava juttu, kun ruvetaan neuvottelujärjestelmää muuttamaan. Se avaa koko paletin, Jalonen sanoo STT:lle.

Kunta-alan sopimusten piirissä on noin 400 000 kuntatyöntekijää, muun muassa opettajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Vanhat sopimukset umpeutuivat kuun vaihteessa.

Koronavirustilanteen takia sovittelua on hoidettu etäyhteyksien avulla.Neuvotteluja ei helpota, että palkansaajajärjestötkin ovat keskenään eripuraisia.

Tehyn Rytkönen: Huonoon sopimukseen ei tyydytä

– Jatko riippuu sitten siitä, milloin kriisi on ohi, Rytkönen sanoo.Tehy ja Super ovat jo vuosia halunneet hoitoalalle oman työehtosopimuksen, kuten esimerkiksi opettajilla ja lääkäreillä on. Tällä kertaa järjestöt eivät aio antaa periksi, ne haluavat sopimuksen nyt.

Jalosen mukaan Kuntatyönantajat on valmis siihen, että sote-henkilöstölle tulisi oma alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus, mutta vasta sen jälkeen, kun maakuntahallinnot on perustettu.

– Tarvitaan tietty siirtymäaika. Se on uusi sopimus ja vaatii oman työstämisensä, ei se sormia napsauttamalla vain tule.Järjestöt eivät enää Rytkösen mukaan aio odotella maakuntien perustamista.

– Me ei enää tämmöisiin kytkykauppoihin lähdetä. Se täytyy saada nyt. Sitä on jo rakennettu kuin Iisakin kirkkoa, pohjat on jo tehty.