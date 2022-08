Julkkiskuvaaja Janita Autio ponnisti pikkupaikkakunnalta supertähtien joukkoon – ura alkoi mansikanmyyjänä

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2021. Julkaisemme sen elokuussa 2022 uudelleen Aution noustua esiin yhtenä pääministeri Sanna Marinin kanssa kohutuilla bilevideoilla juhlineista henkilöistä. Myös Aution ikää on päivitetty juttuun.

Sittemmin Autio onkin päässyt mukaan muotimaailmaan. New Yorkin ja Pariisin muotiviikot ovat tulleet tutuiksi. Onpa hän päässyt kuvaamaan itse miljardööri Kim Kardashiania ja popin kuningatarta Madonnaa . Ei parane myöskään unohtaa supermallisisaruksia Gigi ja Bella Hadidia . Vaikka kyseessä eivät olleet sovitut kuvauskeikat vaan satunnainen bongaaminen muotiviikoilla, on saavutus kova.

Muoti vei sydämen jo lapsena

Valokuvauksen lisäksi Aution sydäntä lähellä on muoti, joka ei käy epäselväksi. Haastattelussa hänellä on yllään säihkyvä glitterhaalari. Aina pukeutuminen oman maun mukaan ei ole kuitenkaan ollut itsestäänselvyys.

Muodista ja haaveista puheen ollen, erityisesti New York on kaupunkina lähellä Aution sydäntä.

– Sillä on paikka sydämessäni. Nycissä kaikki hyväksytään sellaisena kuin on ja siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Se on mielestäni super ihanaa. Vaikka Suomi on ihana, välillä meininki on kuitenkin vähän pientä suureen maailmaan verrattuna.