Hannun kuvasarja täysikuusta Helsingin yllä mykistää – näillä ohjeilla saat täydelliset kuukuvat yhdellä laukaisulla!

Wille Markkasen taltioima otos Kuopion Puijon tornista ja täysikuusta loksautti suomalaisten leuat totaalisen auki tiistaina. Yleisö on ollut hyvin yksimielinen: kahdesta kuvasta taiottu kokonaisuus on henkeäsalpaavan upea.

Samaa mieltä on myös helsinkiläinen eläkeläismies Hannu Kytö. Hän kuitenkin haluaa haastaa Markkasen omilla yksityiskohtaisilla maisemakuvillaan, joiden pääosassa möllöttää kirkkaana hohkaava täysikuu kaikkine yksityiskohtineen.

Toisin kuin Markkanen, Kytö on onnistunut taltioimaan kuvat yhdellä ainoalla laukauksella – pyrkiihän mies maisemakuvillaan mahdollisimman realistiseen ja luonnolliseen lopputulokseen.

– Hän oli maininnut, että on mahdotonta ottaa kuva Kuusta ja jostain maakohteesta kuva yhdellä valotuksella, vaan valotuksia pitäisi tehdä kaksi ja kuvat lopulta yhdistää yhdeksi. Myös yhdellä valotuksella voi onnistua, Kytö toteaa MTV Uutisille.

Kumpi näkemys on oikea? Näin vastaa Ursan tähtivalokuvaaja

Koska näkemyksiä on useampia, MTV Uutiset päätti selvittää, kumpi näkemys on oikein. Vastauksia haettiin Suomen tähtitieteelliseltä yhdistykseltä, Ursalta.

– Kyllä ja ei. Se riippuu siitä, minkä tyyppistä kuvaa haluaa ottaa. Tarkkaa kuvaa saa yhdelläkin valotuksella – se ei ole se ongelma. Ongelma on sen sijaan se, että kun kuvataan hämärässä tai lähes pimeässä, maisema on tietysti hyvin tumma ja Kuu on hyvin kirkas, jolloin kirkkauserosta tulee ongelma, Hotakainen selventää.