Mikkelin Jukurit tiedotti perjantaina käyttäneensä päävalmentaja Jonne Virtasen sopimuksessa olleen option kaudesta 2026-2027.

Virtanen saapui Jukureihin tammikuussa, kun hän korvasi potkut saaneen Marko Tuomaisen.

– Oli todella helppo päätös jatkaa Jonnen kanssa. Hän on liidannut valmennustiimiä hyvin ja myynyt ajatuksensa pelaajille. Arjessa tehdään hyvin töitä ja se on näkynyt myös kaukalossa, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoi tiedotteessa.

– Se oli tavoitteena, että seura käyttää option. Olen viihtynyt hyvin ja haluan koko ajan tuoda omaa kädenjälkeä näkyviin enemmän ja enemmän. Olen kiitollinen Jukureille tästä mahdollisuudesta tehdä tätä koutsin hommaa mihin on kova palo, Virtanen kertoi.

Viime kaudella Virtanen johdatti joukkueensa sarjapaikkaan, kun Jukurit voitti Play out -sarjassa Pelicansin voitoin 4–1. Tällä hetkellä Jukurit on sarjataulukossa sijalla kahdeksan.

– Toiminta ja arki on saatu sellaiseksi, että pelaajat ovat voineet ottaa steppejä eteenpäin. Pitää muistaa, että pelaajat sen työn kuitenkin siellä arjessa tekee. Valmentajan tehtävä on antaa kaikki työkalut ottaa niitä kehitysaskelia, Virtanen jatkoi.

Jukurit kohtaa perjantai-iltana vieraskentällä Pelicansin.