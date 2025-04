Tässä on Jukurien ensi kauden päävalmentaja

Jonne Virtanen jatkaa Jukurien päävalmentajana.

Kesken viime kauden mikkeliläisten peräsimeen Marko Tuomaisen tilalle tullut Virtanen on tehnyt Jukurien kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

Jukurit julkisti uuden päävalmentajansa Länsi-Savon lähettämässä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Jukurit oli Virtasen ottaessa vetovastuun sarjataulukon hännillä ja sinne se runkosarjan osalta myös jäi. Play out -sarjassa Pelicansia vastaan Jukurit onnistui Virtasen johdolla hienosti kukistaen Pelicansin voitoin 4–1. Näin mikkeliläiset välttivät liigakarsinnat.

– Tosi hyvä fiilikset tietenkin, Virtanen sanoi lehdistötilaisuudessa.

–Tämä oli tavoite, kun tämä ensimmäinen projekti tuli, että jatkaa saisin. Seura on hoitanut kaiken hyvin.

Virtanen kehaisi mikkeliläistä jääkiekkoyhteisöä, joka nousi Jukurien tueksi play out -otteluissa.

– Etenkin toi, mitä loppuun sai kokea, kun koko porukka hyppäsi taakse. Täällä oli ihan järjetön meininki. Oli hieno nähdä, miten yhteisö lähti tukemaan joukkuetta.

Ensi kauden Jukureita päävalmentaja kuvasi sitoutuneeksi, sitkeäksi ja erittäin työteliääksi.

– Uskon siihen, että enemmän töitä tekemällä meillä on mahdollisuus. Muuten ei. Toinen on, että meidän pitää pystyä kehittämään meidän pelaajia. Aika paljon on jatkajia, joten meidän pitää saada näistä pelaajista enemmän irti.