SM-liigassa pelaava Lukko ja Rauman kaupunki ovat suunnitelleet Lukon kotiareenan merkittävää remonttia.

Lukon tiedotteen mukaan remonttisuunnitelmat ottivat askeleen eteenpäin. Suunnitelmien mukaan Kivikylän Areenan remontti kustantaisi 20 miljoonaa euroa ja valmistuisi loppuvuonna 2028.

Rauman kaupungin vastuulla on hallin peruskorjauksen kustannukset ja Lukko maksaa kustannukset laajennuksesta ja muista muutostöistä.

Sopimuksen mukaan Rauman kaupungin osuus kustannuksista on 12,9 miljoonaa euroa ja Lukon 7,1 miljoonaa euroa. Lukko maksaa osuutensa kaupungille pääomavuokrina.

Kaupunginhallitus käsittelee hankesopimuksen ensi maanantaina ja hankkeen investointimäärärahaa esitetään varattavaksi vuoden 2026 talousarvioon ja investointisuunnitelmaan vuosille 2027-28.

– Lukon taloudellinen panostus hankkeeseen on merkittävä. Jäähallin laajennusosaan on suunnitteilla harjoittelukeskus ja ravintola- ja tapahtumatiloja, jotka mahdollistavat erinomaiset harjoitteluolosuhteet, monipuolisen ajanvieton ja erilaisten tapahtumien järjestämisen, Lukon tiedotteessa kerrotaan.