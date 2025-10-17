Helsingin IFK on kiinnittänyt ruotsalaispuolustaja Jakob Ragnarssonin riveihinsä loppukauden mittaisella sopimuksella.

Yhdysvalloissa syntynyt Ragnarsson saapuu Helsinkiin SHL-joukkue Djurgårdenista. 26-vuotiasta ei kuitenkaan löydy vielä perjantaina Olli Jokisen kokoonpanosta kotiottelussa KalPaa vastaan.

Ragnarsson oli viime kaudella voittamassa Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason Allsvenskanin mestaruutta Djurgårdenin kanssa. Kausi huipentui nousukarsintojen voittoon ja nousuun pääsarjatasolle.

NHL-seura New York Rangersin kolmannen kierroksen varaus vuodelta 2018 ei kuitenkaan ole päässyt tällä kaudella peleille ja siirtyy nyt SM-liigaan.

183-senttisellä puolustajalla on vyöllään yhteensä 358 runkosarjaottelua Allsvenskanissa sekä neljä peliä SHL:n puolella kaudelta 2019-20.

Maalivahtihankinta penkillä

HIFK kärsii parhaillaan merkittävästä pelaajapulasta, minkä saralla Ragnarssonille olisi varmasti ollut käyttöä heti illan KalPa-ottelussa.

SM-liigan sarjajumbon uusi ruotsalaisvahti Hugo Alnefelt avaa puolestaan perjantain ottelun penkiltä, kun Rastislav Elias jatkaa tolppien välissä.