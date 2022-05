Juhamatti Aaltoselle uusi työnantaja SM-liigassa – "Tarjous oli todella houkutteleva"

Aaltonen on voittanut urallaan esimerkiksi MM-kultaa, olympiapronssin ja kolme SM-kultaa.

– Mitä olen Ollin (Jokinen) ja Mikon (Hakkarainen) kanssa jutellut, minulle on tarjolla Jukureissa iso rooli, joten tarjous oli todella houkutteleva. Mikkelissä on hyvä meininki päällä ja halua kasvaa isommaksi seuraksi. Jos haluaa huippuorganisaatioksi, pitää pystyä parantamaan jatkuvasti ja saada uskottavuutta. Sitä tulee, kun pelaa hyvän kauden. Se on meille hyvä haaste, Aaltonen kommentoi seuran tiedotteessa.