Yli 800 NHL-ottelun Toni Lydman hyppää SM-liigajoukkueen mukaan

– Kauden päätyttyä hän on jo ehtinyt analysoimaan ja käymään meidän peliä läpi, missä pitäisi parantaa. Hän on antanut jo nyt kymmenkunta sellaista vinkkiä, jotka eivät tulleet itselläni mieleenkään. Vaikka hän ei ole ollut vielä päivääkään töissä meidän tiimissä, on hän jo nyt laajentanut minun näkemystäni, päävalmentaja Olli Jokinen sanoi Jukurien tiedotteessa.