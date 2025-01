Jukka menetti poikansa, mutta surunvalittelut esitettiin tämän äidille: "Kyllähän Antti minultakin kuoli"

Jukka menetti poikansa yli 20 yhteisen vuoden jälkeen. Hän ei ollut pojan biologinen isä, ja joissain tilanteissa suruvalitteluja esitettiinkin vain pojan äidille.

Pettymys voi suistaa raiteiltaan, ja menetys viedä elämältä pohjan. Kokemuspuhuja Jukka Pousi menetti poikansa yli 20 yhteisen vuoden jälkeen.

– Koen, että on ollut myös tahoja, jotka ovat ikään kuin ohittaneet suruni, Pousi sanoo Huomenta Suomessa.

"Esittävät puolisolleni surunvalittelut, mutta ei minulle"

Pousi ei ollut pojan biologinen isä. Hän ei tiedä, johtuuko muiden ajoittainen asenne siitä, vai kenties hänen sukupuolestaan.

– On ollut viranomaistahoja ja muita ihmisiä, jotka esimerkiksi esittävät puolisolleni surunvalittelut, mutta ei minulle. Ikään kuin en itse olisi siinä tilanteessa menettänyt poikaa. Se on tuntunut hyvin hämmentävältä, ja joissain tilanteissa loukkaavaltakin, koska kyllähän Antti minultakin kuoli.

Kerroimme aiemmin Sari Ullvénista, joka menetti esikoiskaksosensa. Hän oli varma, ettei tulisi selviämään surusta.

"Joskushan miehillä voi olla myös se ajatus, että miten tukea puolisoa"

MIELI ry:n tiimipäällikkö Olli Rauhalan mukaan suru ei ole sukupuolikysymys, mutta miehiin kohdistuu edelleen odotuksia.

– Mies on ikään kuin haavoittumaton, vahva, ei tunteile, ei näytä niitä tunteitaan, valitettavasti [tällaista ajattelua on]. Toki onneksi on toisenkinlaisia kokemuksia, Rauhala kuvaa.

Usein menetyksestään julkisuudessa kertoo nimenomaan nainen.

Miehelle haasteeksi voi muodostua sekä muiden että oma asenne. Vaikka maailma olisi muuttunut, joistain asioista ei silti Pousin mukaan puhuta tarpeeksi. Sisimmässä voi tuntua, ettei omista tunteista ole oikeus tai oikea aika puhua.

– Joskushan miehillä voi olla myös se ajatus, esimerkiksi tässä tilanteessa, kun oma lapsi kuolee, että miten tukea puolisoa. Sekin sopii miehen rooliin ehkä enemmän: pitää huolta muista läheisistä, Rauhala kuvaa.

Miten Jukka hoiti suruaan poikansa kuoleman jälkeen? Miten "bonusisä" toivoisi suruunsa suhtauduttavan? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Krista menetti tyttärensä täysin yllättäen vuonna 2016: "Haluan keskittyä siihen, millaista on olla Helkan äiti nyt"

8:56 Krista Nuutinen menetti tyttärensä Helkan yllättäen 2016. Suomalainen yhteiskunta ei tarjoa suruvapaata lapsensa menettäneille.