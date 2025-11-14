Kristiina Mäkelän ja tähtiopettaja Sami Heleniuksen freestyle-esityksessä kuultiin Goldielocksin kappale.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssittiin Suomi-teemalla. Suorassa lähetyksessä mukana oli myös nousevia suomalaisia artisteja, joista kukin esitti oman kappaleensa yhden tähtiparin freestyletanssin aikana.
Entisen kolmiloikkaajan Kristiina Mäkelän ja tähtiopettaja Sami Heleniuksen freestyle-esityksessä kuultiin Goldielocksin kappale Push Back My Alarm. Goldielocks kisasi Uuden Musiikin Kilpailussa alkuvuodesta 2025.
Jorma Uotinen kuvaili esitystä sähäkäksi.
– Siinä oli villit moovit, siinä oli irtonaista ja pelotonta menoa. Vaikka Kristiinan yläselkä pääsi välillä painumaan niin väliäkö sillä, koska biisiin heittäytyminen oli superluokkaa.