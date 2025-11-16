Johannes Holopainen onnistui keräämään itsensä pieleen menneen samban perään.

Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä sunnuntaina 9. marraskuuta näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden tunteet menivät laidasta laitaan. Tähtiparin kymppitanssi samba meni harmillisella tavalla pieleen, kun esityksessä tuli useita virheitä.

Riihilahden mukaan hän ja Holopainen harjoittelivat sambaa erittäin ahkerasti ja se oli myös todella hyvin hallussa ennen suoraa lähetystä.

– Sitten on tämä liven taika, että joskus tapahtuu virheitä, ja niistä päästään yli, ja ne saavat harmittaa. Ei se ollut sen kummempaa. Jos saisi encoren vetää tuota sambaa, niin voitaisiin tanssia, Riihilahti kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi.

Holopainen kertoo kokeneensa itsekin olleensa täysin valmis tanssimaan. Jotain kuitenkin tapahtui suorassa lähetyksessä, mikä suisti tanssin väärille raiteille.