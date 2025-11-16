Lakko ei suhtautunut kevyesti siihen, että TTK-parketilla sattui kömmähdyksiä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys sunnuntaina 9. marraskuuta oli tubettaja Eric "Lakko" Savolaiselle ja tähtiopettaja Kastanja Rauhalalle tähtiparin kuvailun mukaan suorastaan "vuoristorataa".

Pari on totuttu näkemään illan parhaiden onnistujien joukossa viikosta toiseen, mutta isänpäiväsunnuntaina tapahtui notkahdus.

– Jumankauta mitä menoa on saanut kestää, kyllä tässä on menty, Lakko nauroi MTV Uutisten haastattelussa lähetyksen jälkeen.

Iloinen asia oli kuitenkin se, että pari selvitti tiensä TTK:n semifinaaliin, ja he kertoivat tuntevansa siitä kiitollisuutta.

Parin illan kymppitanssi oli tango, jonka lisäksi he esittivät freestyletanssin. Tangon aikana tuli virheitä, joista Lakko kertoi soimaavansa itseään.