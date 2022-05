Jukka Jalosen puheet pantu taatusti merkille Kanadassa – Olli Jokiselta ennustus MM-finaaliin: "Kanukki tietää kaiken"

Natsojen kertyessä Jalonen on itse tuonut varsin selvästi esiin haaveensa NHL:ssä valmentamisesta tulevaisuudessa. Kanadan meritoituneella valmennuksella on pitkän uran Pohjois-Amerikassa tehneen Olli Jokisen mukaan sen verran “kolikkoa” olkapäillä, ettei häviäminen Euroopasta NHL:n suuntaan kukkoilevalle Jaloselle tule kysymykseen.

Jokinen otti C Moren MM-finaaliaamun Herätys, Leijonat! -lähetyksessä esiin Jalosen meneillään olevien MM-kisojen aikana jakamat kommentit , jotka on taatusti myös noteerattu Kanadassa.

– Pitää muistaa, että Claude Julien ja hänen valmennusryhmänsä ovat erittäin ylpeitä siitä, että he ovat kanadalaisia ja että he ovat tehneet erittäin pitkän uran NHL:ssä – ja nämä ovat työttömiä koutseja.

– Ja he ovat erittäin tietoisia siitä, että Jukka Jalosen nimi on ollut NHL:n keskusteluissa mukana. He ovat myös erittäin tietoisia siitä, millaisia kommentteja Jalonen on antanut, vaikka ne ovat Suomen printtimediassa. Kanukki tietää kaiken, Jokinen päättää.