Jukka Jalonen tyrmäsi Suomessa usein esitetyn väitteen: "Se ei todellakaan ihan oikeasti ratkaise mitään"

– Sitten saimme kuin pisteenä i:n päälle kisojen jo alettua kolme huippupelaajaa NHL:stä: Miro Heiskanen , Esa Lindell ja Mikael Granlund . Kyllähän se toi meille lisää itseluottamusta, mutta totta kai samalla myös osaamista ja kykyä ratkaista tiukkoja paikkoja kaukalossa. Sitä me varmaan tarvitsimme. Ilman heidän tuloansa tulos olisi voinut olla kyllä toinen, tämän kevään MM-kisoihin aikakautensa Leijonien käskijänä päättävä luotsi pohti.

Suomi tunnetaan jääkiekkovalmennuksen ja lajin taktisen osaamisen kärkimaana. Jalonen on luotsannut Leijonat kolmeen maailmanmestaruuteen joukkueilla, jotka eivät ole olleet materiaaliltaan kisojen parhaita, mutta jotka ovat pelanneet äärimmäisen laadukasta yhteistyön jääkiekkoa. Mutta mitkä asiat ovat loppujen lopuksi menestymisen kannalta tärkeitä?

– Kyllä minun kokemukseni perusteella pelitavan ja pelikirjan voi siirtää takavasemmalle vähäksi aikaa. Se ei todellakaan ihan oikeasti ratkaise mitään mestaruuksia. Eri joukkueilla on pikkuisen eri pelitavat, mutta ratkaisevaahan on se, miten sitä toteutetaan. Se on se juttu. Ei ole oikeaa tai väärää pelitapaa, Jalonen aloitti.