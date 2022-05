Missä Leijonien pelaajat häviävät yhä Kanadalle? Antti Pennanen näkee selkeän kehityskohteen: ”Pikkaisen olen huolissani siitä”

Vahvan panoksensa pelaajakehityksessä antanut Pennanen kertoi MM-loppuottelun erätauolla C Morelle haluavansa suomalaisista pelaajista yhä monipuolisempia. Finaalivastus Kanada osoitti, miten kova vaatimustaso kamppailupelaamisessa on NHL:ssä ja kansainvälisillä kentillä.

– Pikkaisen minä olen huolissani siitä, kun katson nuoria pelaajia tällä hetkellä, että meillä on vähän liikaa niitä ”one and done” -pelaajia, kuten NHL:ssä sanotaan, Pennanen kertoo.

MM-kulta 2019 käännekohta

– Me aika usein keskustelemme asiantuntijuudesta, pelistä ja pelaamisesta. Ne ovat kiistatta tärkeitä, muttei unohdeta sitä, miten kehitetään valmentajana olemisen taitoja. Siinä Jukka on mielestäni erinomainen, Pennanen kehuu.

– Varmaan eroavaisuus on se, että silloin 2019 puhuttiin siitä, kun ei ole NHL-pelaajia, ja oliko 18–19 ensikertalaista, ja on vähän sellainen altavastaajajoukkue. Se on ollut sellainen henkinen asetelman muutos, joka tässä on tapahtunut viime vuosina.