Suomalaisen valmentajasuuruuden Jukka Jalosen luotsaama Italian miesten jääkiekkomaajoukkue avasi ottelut kotiolympiakisat sisältävään kauteen, kun se kohtasi myöhään torstaina Puolassa isäntäjoukkueen neljän maan turnauksessa.
Toivottu startti jäi italialaisilta ottamatta, kun Pekka Tirkkosen valmentama Puola vei voiton 1 200 katsojan edessä 4–2. Ottelu oli Tirkkoselle ensimmäinen Puolan luotsina.
Viime vuonna Italian päävalmentajana aloittanut Leijonien entinen mestariluotsi Jalonen johdatti viime keväänä Italian pitkästä aikaa MM-jääkiekon pääsarjaan nousulla kakkostasolta.
Tällä kaudella Jalosella on kevään MM-koitoksen ohella edessään talven olympiaturnaus Milanon talviolympialaisissa, jossa Italia pelaa samassa alkulohkossa Suomen kanssa.
Tirkkonen on valmentanut Puolan liigassa menestyksekkäästi pari vuotta. Tänä syksynä hänet nimettiin Puolan A-maajoukkueen päävalmentajaksi. Puola pelaa MM-jääkiekossa toiseksi ylimmällä sarjatasolla.