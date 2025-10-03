Suomalaisluotsi Pekka Tirkkonen on Puolan jääkiekkomaajoukkueen uusi päävalmentaja.
Tirkkonen nähdään ensimmäisen kerran Puolan penkin takana marraskuun alussa, kun joukkue kohtaa maajoukkueturnauksessa Italian, Iso-Britannian ja Slovenian.
– Tämä on minulle hieno kunnia ja haaste. Olen valmis aloittamaan. Puolalla on vahvat jääkiekkoperinteet, ja toivon, että voin palauttaa maajoukkueen sen oikeutetulle paikalle, Tirkkonen kommentoi Puolan jääkiekkoliiton tiedotteessa.
Tirkkonen luotsasi GKS Tychyn viime kaudella Puolan mestariksi. Hän on valmentanut puolalaisseuraa kaudesta 2023-24 lähtien.
Tirkkonen ei suinkaan ole Puolan ensimmäinen suomalaisvalmentaja. Tomek Valtonen luotsasi Puolaa kausina 2018-20. Puola pelaa jääkiekon MM-kisojen B-tasolla.
Tirkkonen on toiminut valmennusurallaan muun muassa SaiPan ja JYPin päävalmentajana. Tirkkonen valittiin SM-liigan parhaaksi valmentajaksi kaudella 2013-14.
Tämän lisäksi Tirkkonen on ollut päävalmentajana Sveitsissä, Saksassa ja Tanskassa.