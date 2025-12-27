Jukka Jalonen tunnustaa, että Italian jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan pesti käy välillä yksinäiseksi Bolzanossa.

Jalonen, 63, valmentaa Italiaa nyt toista kautta. Tuleva kevät on maajoukkueelle iso testi, sillä se pelaa kotiolympialaisissa Milanossa helmikuussa ja MM-kisojen A-sarjassa toukokuussa.

Suomalainen valmentajasuuruus kehuu sitä, että kaikki asiat maajoukkueen ympärillä on hoidettu ammattimaisesti, vaikka Italia on jääkiekon lilliputti. Hyppäys Suomesta Italiaan on ollut kuitenkin iso, kun puhutaan median ja ihmisten kiinnostuksesta.

– Voi sanoa, että on huikeakin ero siihen, miten Suomessa jääkiekkoa arvostetaan, arvioidaan ja seurataan.

– Osa ei täällä lätkästä tiedä mitään, eikä ole paljon kuullutkaan, Jalonen kommentoi MTV Urheilulle.

Jalonen asuu puolet ajasta Suomessa ja puolet Bolzanossa, joka on Italian kiekkokulttuurin keskus maan pohjoisosissa. Normaalina työpäivänä Jalonen käy seuraamassa lähellä olevien seurojen harjoituksia, otteluja, keskustelee valmentajien kanssa ja tarkkailee muualla kiekkoilevia italialaispelaajia videoiden avulla.

Välipäivinä hän viihtyy muun muassa suomalaisten sarjojen parissa.

– Mutta kyllä se kieltämättä on välillä aika yksinäistäkin. Ei sitä voi muuta väittää.

– Sehän kuuluu tähän hommaan, Jalonen toteaa.

Jalonen arvioi, että Italian tulevan olympiajoukkueen kaikki pelaajat mahtuisivat pelaamaan nyky-Liigaan – parhaat kärkiketjuihin, osa alempiin vitjoihin. Italian kiekkokulttuuri on kuitenkin sillä tasolla, että italialaispelaajan tie huipulle on kivinen pelkästään kotimaassa pelaamalla.

– Fakta ainakin tällä hetkellä on se, että kyllä sinun on johonkin jääkiekon huippumaahan lähdettävä tietyssä iässä – esimerkiksi 16–17-vuotiaan – jotta sinulla on sauma kasvaa huippupelaajaksi.

Yllä olevalla videolla Jalosesta Tulosruutu-juttu, jossa hän kertoo muun muassa Italian maajoukkueen menestysreseptistä tulevaan olympiaturnaukseen.