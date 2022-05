Jukka Jalonen myöntää itsekin: Leijonilla etulyöntiasema MM-kotikisojen alla

– Viikko kerrallaan on vedetty ja pelattu pelejä. Aina viikon jälkeen on tehty analyysiä menneestä. Sen jälkeen joukkueen mukaan on tullut uusia pelaajia, ja homma on alkanut pikkuhiljaa tiivistymään. Kohta ollaan pisteessä, missä valitaan jo lopullinen joukkue. Aina matkan varrella tulee eteen semmoisia pelillisiä juttuja, mitkä eivät mene niin kuin haluaisimme, mutta se on ihan luonnollista tässä vaiheessa. Koostumukset vaihtuvat koko ajan. Se tarjoaa leiritysvaiheeseen ison haasteen, kun ei pelata käytännössä koskaan samoilla pelaajilla ja kokoonpanoilla, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen puhuu MTV Urheilulle Suomen joukkueen valmistautumisjaksosta.