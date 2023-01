Jukka Jalonen kokee nyt oudon tilanteen – tuore leikkaus pisti suunnitelmat uusiksi: "Ensimmäinen ja viimeinen kerta"

Jalonen kävi kaksi viikkoa sitten polvileikkauksessa. Siitä kuntoutuminen on pahasti kesken, minkä myötä 60-vuotias mestariluotsi jää koto-Suomeen seuraamaan Leijonien otteita.

– Varmaan sitten kun pelit alkavat ja kiekko tippuu jäähän, sitä rupeaa miettimään, että nyt pitäisi olla tuolla mukana, eikä pysty vaikuttamaan asioihin. Toivottavasti tämä on ensimmäinen, ainoa ja viimeinen kerta, kun näin käy. Mutta ei tälle mahda mitään. Olisi ollut kivaa olla paikalla, kun tuossa on kuusi täysin uutta pelaajaa mukana. Heihin tutustuu kuitenkin aina myös siinä pelien ulkopuolella, Jalonen miettii.

MM-kisoja päin

– Mielenkiintoinen miksaus. Paljon osaamista ja paljon intoa päällä. Sen huomasi kyllä, kun soitteli pelaajille. He olivat onnellisia siitä, kun kutsu kävi, Jalonen kertoo.

Talvi vaihtuu pian kevääksi ja kauden päätapahtuma sen kuin lähestyy. MM-kotikisat. Niiden alkuun on enää 102 päivää.

– Meillä on ollut sen jälkeen noin 70 pelaajaa mukana kolmessa eri tapahtumassa. Pystymme tekemään jonkinlaista yhteenvetoa siitä, että ketkä ovat olleet huipputikissä ja ketkä ovat vahvasti tyrkyllä kisakoneeseen. Sitten seurataan itse kunkin loppukautta ja heidän otteitaan pudotuspeleissä. Myös NHL:ää aletaan tarkkailemaan entistä intensiivisemmällä syklillä. MM-leiritys alkaa huhtikuun kymmenes päivä ja sen jälkeen mennään viikko kerrallaan. Nähdään, että ketkä jatkavat ja mistä tulee uusia pelaajia mukaan. Mutta katsotaan nyt ensin tämä Ruotsin turnaus. Tässä on kuitenkin 15 sellaista pelaajaa mukana, jotka eivät ole pelanneet vielä tällä kaudella Leijonissa. Näemme nyt heidät tositoimissa. Siltäkin kannalta tämä on tärkeä tapahtuma, Jalonen sanoo.