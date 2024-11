Jukka Haapalainen paljastaa TTK-tuomareiden pistepulman: "Mihin asti venytämme skaalaamme?"

– Bess puolestaan tuo omalla Rhythm and blues -tyyppisellä lähestymisellään sisäistä rytmiä ja uutta tunnelmaa. Kaikkea ei tarvitse välttämättä alleviivata ja esittää suureellisesti, vaan voi tehdä vähän vähemmän ja pienemmillä eleillä. Hän on siinä mielestäni ihan loistava ja tuo erilaiset sävyt omasta olemuksestaan esiin, hän jatkoi.

– Sitten on Isaac, joka myöskin omalla nuorella tunnelmallaan tuo siihen jotain aivan omaansa. Ihailen nuorissa sitä, etteivät he pyri esittämään mitään, vaan he tekevät sen mitä on pyydetty ja tuovat siihen oman persoonansa. Arja ei ole siinä sen huonompi, mutta yleensä näen nuoren polven tekijöissä sellaista juurevuutta, hän sanoi.