Jukka Haapalainen TTK-tuomareiden roolista erikoisjaksossa: "Asettaa meillekin haasteen"

Erikoisjaksossa nähtiin tähtiparien esitysten lisäksi useita musiikkivieraita sekä niiden ihmisten tarinoita, joita syöpä on tavalla tai toisella koskettanut.

– Luulen, että tämä on tanssijoillekin vähän sellainen kaksijakoinen asia. Kaikki haluavat olla hirveän voimakkaasti olla mukana auttamassa tätä hyvää asiaa, se kilpailu itsessään ikään kuin jää vähän taka-alalle – niin kuin sen kuuluukin. Tähti on syöpätutkimus ja nämä upeat selviytyjät, ja myös ne ihmiset, jotka kärsivät syövästä. He ovat keskiössä, Haapalainen kuvailee.