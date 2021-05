Juhlat, matkustaminen, mökkeily? THL:n Salmiselta ohjeita kesäsuunnitelmiin: "Olisin varovainen"

Kesälomakausi on alkanut ja rokotukset ovat jo hyvässä vauhdissa, mutta koronaepidemia ei ole vielä ohi. Maailmalla korona jyllää voimallisesti, ja Suomessakin tartuntamäärien lasku pysähtyi pari päivää sitten.

Valmistujaisiin porrastetusti

– Alueilla, joilla tartuntoja on vielä runsaasti, kannattaa katsoa, ettei tuo isoa joukkoa samaan aikaan yhteen – jos järjestää juhlia. Ymmärrän hyvin, että tällaiset tapahtumat ovat perheille ja nuorille tärkeitä, ja kyllä niitä pitää jotenkin juhlia.

Salminen suosittelee välttämään ulkomaille matkustamista

– Kesällä kannattaa vielä olla varovainen matkustamisen kanssa. Myös hallituksen suositus on se, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista pitäisi välttää.

Syksyllä kaikki halukkaat ovat saaneet molemmat piikit

Salminen arvioi, että aikuisväestö on saanut Suomessa myös toisen rokotteen elokuun loppuun tai syyskuun alkuun mennessä.

– Ruotsissa on yhä korkea ilmaantuvuus, ja se laskee aika hitaasti. Olisin varovainen. Myöskään Viroon matkustaminen ei ole sen suositeltavampaa. Siellä tullaan nyt tapausmäärissä alas, eli ehkä helpottaa. Toisaalta Latviassa ja Liettuassa tapausmäärät ovat taas kasvussa. Norjan kohdella ongelma voi olla se, että Norja ei salli matkustajien tulla maahan ilman rajoituksia

– Ymmärrän, että matkustusyrittäjät ja ihmisetkin toivoisivat selkeää viestiä. Mutta kun me emme tiedä, mikä tilanne on, sitä on vaikea antaa, Salminen sanoo.