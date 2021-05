THL linjaa: Kesälomalaiset voivat saada koronarokotuksen mökkipaikkakunnalla vain poikkeustapauksessa – 65 vuotta täyttäneille mahdollisuus vaihtaa rokotemerkkiä

– Suosituksemme on edelleen, että 65 vuotta täyttäneet jatkavat rokotussarjaansa aiemmin saamallaan koronarokotteella, jos valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä, THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander sanoo tiedotteessa.

– Jos Astra Zenecan rokotetta saanut kuitenkin kieltäytyy ottamasta toista Astra Zenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada mRNA-rokotteen nyt, kun riskiryhmiin kuuluvat on pääosin rokotettu ja mRNA-rokotteita on paremmin saatavilla.

Kajander tähdentää, että toisen rokoteannoksen ottaminen on hyvin tärkeää, jotta rokotteen antama suoja olisi mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen.

THL: Eri rokotevalmisteiden antaminen samalle ihmiselle on turvallista

Kaikilla suomalaisilla on THL:n mukaan tällä hetkellä mahdollisuus aloittaa rokotussarjansa mRNA-rokotteella eli Modernan tai Biontech-Pfizerin rokotteella.

Alle 65-vuotiaille annetaan myös jatkossa vain mRNA-rokotteita. MRNA-rokotetta annetaan myös siinä tapauksessa, että alle 65-vuotiaan rokotussarja on aiemmin ehditty aloittaa Astra Zenecan rokotteella.

– Jo saadut tutkimustulokset, kokemus ja aiempi tieto immunologiasta eivät kuitenkaan anna aihetta huoliin rokotteiden kokonaisturvallisuudesta tai tehosta. Siksi eri rokotevalmisteita on mahdollista antaa samalle rokotettavalle jo nyt.

Alle 65-vuotias ei saa Astra Zenecaa vaikka haluaisi

– Näin on linjattu siksi, että adenovirusvektorirokotteen antaminen alle 65-vuotiaille ei ole Suomen nykyisessä epidemiatilanteessa lääketieteellisesti perusteltua. Heillä Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteeseen liittyvän hyvin harvinaisen hyytymishäiriön riski on suurempi kuin tätä vanhemmilla, Nohynek toteaa.

Annosväli jatkossakin 3 kuukautta

Astra Zenecan rokotteen annosväli on vastedes 8–12 viikkoa. Annosväliä voidaan lyhentää 12 viikosta, sillä se ei enää tässä vaiheessa hidasta koronarokotusten etenemistä. MRNA-rokotteiden annosvälin lyhentämistä harkitaan uudelleen, kun kaikki halukkaat 16 vuotta täyttäneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

THL suosittaa: Rokotus otettava kesälläkin omassa kotikunnassa

– Rokotuksen voi saada muualta kuin omasta kotikunnasta vain siinä hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa, että oleskelu toisen kunnan alueella on pitkäaikaista, rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on hyvin vaikeaa ja rokotus on mahdollista toteuttaa toisessa kunnassa, Kajander toteaa.