Pelicans-pomolta nolo moka – tämän ei pitänyt mennä julki

SM-liigaseura Lahden Pelicans on oikaissut kaksi viikkoa sitten uutisoimaansa sopimusuutista.

Pelicans julkisti maaliskuun puolivälissä joukkueensa rungon kaudelle 2025-26. Yhteensä 19 pelaajan listalta löytyi maininta hyökkääjä Jonas Enlundin jatkosopimuksesta.

Artikkeli jatkuu upotuksen alla.

Perjantai-iltana Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen on kuitenkin joutunut pahoittelemaan kaksi viikkoa sitten tapahtunutta virhettään. Enlundin ja Pelicansin välillä ei olekaan voimassa olevaa sopimusta.

– Tiedotteen taustalla oli antamani virheellinen tieto, jonka seurauksena se eteni julkaisuun. Vastuu tästä virheestä on minun, ja olen käynyt tilanteen läpi yhdessä viestinnän kanssa, Laukkanen kertoi perjantaina Pelicansin X-julkaisussa.

– Kehitämme jatkossa prosessejamme varmistaaksemme, että vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen. Pahoittelemme tapahtunutta niin pelaajan, hänen edustajiensa kuin seuraajiemme suuntaan.

Artikkeli jatkuu upotuksen alla.

Enlund, 37, on edustanut Lahden Pelicansia vuodesta 2023 lähtien. Viime kaudella Enlund teki 29 runkosarjaotteluun tehot 5+3. Aiemmin hän on edustanut SM-liigassa Tapparaa, minkä lisäksi vyölle on kertynyt vuosia KHL:ssä ja Saksan DEL-liigassa.

Pelicansin viime kausi oli pettymys, kun se hävisi SM-liigan playout-sarjassa Mikkelin Jukureille. Sami Kapasen luotsaama lahtelaisryhmä piti kuitenkin kiinni pääsarjapaikastaan, kun se voitti SM-liigan karsinnoissa Helsingin Jokerit.