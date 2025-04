SM-liigan floppiseura Pelicans räväytti – iso sopimus

Jääkiekon SM-liigassa tällä kaudella pahasti flopannut Pelicans kertoi kovan pelaajauutisen maanantaina.

Pelicans ilmoitti, että tshekkiläismaalivahti Patrik Bartosak jatkaa seuran riveissä myös kaudella 2025–26.

– "Bartolla" on räiskyvä persoona ja hän tuo väriä kaukaloon sekä sen ulkopuolelle. Hän on aiemmin ilmaissut rakkautensa Lahtea kohtaan ja kaupunki on hänelle tärkeä paikka pelata. Hienoa että hän halusi jatkaa peliuraansa Lahdessa, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kommentoi.

Bartosak palasi joulukuussa Pelicansin riveihin. Hän edusti ensimmäisen kerran lahtelaisseuraa kaudella 2020–21.

Pelicans sukelsi tällä kaudella Liigassa, kun se tipahti viime vuosien hopeakorokkeelta jyrkästi alaspäin. Pelicans joutui lopulta karsintasarjaan, missä se onnistui päihittämään Jokerit voitoin 4–1.