Leijonien kevään 2011 maailmanmestarihyökkääjä Juhamatti Aaltonen avautuu MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa teemasta, mikä häntä riepoo SM-liigan kohdalla.

Aaltonen pelasi viimeiset SM-liigapelinsä keväällä, kun hän tahkosi Helsingin Jokereiden paidassa karsintaotteluita Pelicansia vastaan.

Aaltonen avautui MTV Katsomon tuoreessa Liigaviikko-ohjelmassa aiheesta, mistä hän näkee punaista SM-liigan kohdalla.

Se on Liigan sarjaohjelma ja sen epäjohdonmukaisuus.

Aaltosen mukaan Liigan ottelurytmi on ”häirinnyt häntä aina”.

– En ymmärrä, miten se voi mennä niin, että perjantaina pelaat kello 19.30 alkavassa ottelussa ja sitten lauantaina sulla on kello 17 alkava kamppailu. NHL:ssäkin on sääntö, että se on 24 tuntia minimissään, minkä jälkeen seuraava peli voi alkaa. Siellä on kuitenkin yksityiskoneet, huoltajat laittavat varusteet ja siellä mennään suoraan hotelliin. Liigajoukkueessa on paljon muuta sälää, Aaltonen sanoo aiheen ihmettelyn kohdalla.

Ottelurytmiin liittyy myös pelipäiväkysymys. Jatkuvat peräkkäisten päivien "back-to-back" -rypistykset näkyvät itse tuotteessa eli pelin laadussa.

Aaltonen toivoo, että Liigan pelipäivät vakiinnutettaisiin tiettyyn malliin.

– Onko se sitten esimerkiksi tiistai, torstai ja lauantai. Eli että olisi selkeät pelipäivät. Sitten joku viikko voi olla kevyempi ja pelejä on vain torstaisin ja lauantaisin tai tiistaina ja lauantaina. Nyt tuo on niin epämääräistä. Pelejä voi olla keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina ja seuraavalla viikolla onkin vain lauantaina. Silloin voi olla se, että joku on pelannut keskiviikkona ja perjantaina ja he tulevat kahden pelin jälkeen pelaamaan sen heidän viikon viimeisen pelinsä meitä vastaan, kun me taas olemme odotelleet viikon ajan sitä yhtä peliä. Eihän tuossa ole loppupeleissä mitään järkeä! Aaltonen murahtaa.

Liigaviikon kattava otteluohjelmakeskustelu näkyy jutun yläreunasta.

Tämänkertaisessa jaksossa puhuttiin muun muassa SM-liigan sarjamallista eli kuinka monta joukkuetta Liigassa pitäisi olla jatkossa. Tuon lisäksi esille nousivat muun muassa alkukauden iloiset yllättäjät ja positiivisimmat tapaukset sekä myös ne, joilla peli ei kulje lainkaan toivotulla tavalla.

