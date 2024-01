Lukko joutui turvautumaan yksityiskoneeseen – seurapomolta painavaa tekstiä SM-liigan ongelmasta: "Pitäisikö jossain kohtaa miettiä?"

– Jos tuossa olisi yrittänyt kahta peliä siirtää, se olisi mennyt tosi hankalaksi sekin. Ei siinä mitään. Pitää vain yrittää tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut olemassa olevissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tämä on nyt paras mahdollinen ratkaisu. Kovahan ohjelma on. Ei siitä mihinkään pääse. Ei siitä kukaan ole eri mieltä, Sahlstedt toteaa.

– Kyllähän charter on aina paljon kalliimpi. Jos olisimme tehneet normaalilennon, joita olemme paljon tehneet, ja lähteneet aamukoneella, emmehän me olisi ikinä tuonne Tampereen peliin ehditty. Sinällään charter oli tässä kohtaa ainoa vaihtoehto. Onhan se selvä juttu, että charter on aika paljon kalliimpi kuin normaali Euroopan linjalento, Sahlstedt kertoo.

"Aika mahdoton case"

– Periaatteessa asiahan on näin. Ongelmahan on siinä, että pelaamme Suomessa 60 runkosarjaottelua, eikä missään muualla Euroopassa pelata niin paljon.

Lukon menestyksekäs CHL-taival on luonnollisestikin lisännyt joukkueen ottelumäärää. Kun osa liigajoukkueista pelaa 60 ottelun runkosarjan, on Lukolla runkosarjan päätyttyä kasassa jo vähintään 72 ottelua.

Saksan DEL:ssä joukkueet pelaavat 56 ottelun runkosarjan. Sveitsissä ja Ruotsissa runkosarjaotteluita on puolestaan 52. Pitkässä juoksussa ero CHL-menestyksestä taistelevien suomalaisjoukkueiden ottelumäärään on merkittävä.

– Se on sitten ihan toinen keskustelu, että minkä takia Suomessa on 60 runkosarjaottelua. Ehkä lähtisin miettimään sitä, että jos Suomi on CHL:ää kehittämässä tulevaisuudessakin, pitäisikö jossain kohtaa ehkä miettiä tuota runkosarjan ottelumäärää ja miettiä, miksi me ainoana eurooppalaisena sarjana pelaamme näin paljon runkosarjapelejä, Sahlstedt pohtii.