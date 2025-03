Juha Kankkusella tulikaste Toyotalla – Jari-Matti Latvalalta terveiset tuuraajalle

Juha Kankkunen ottaa ensimmäistä kertaa vastuuta kannettavakseen ensi viikonloppuna järjestettävässä Kenian Safari-rallissa.

Kankkunen pestattiin täksi kaudeksi Toyotan WRC-talliin apulaistallipäälliköksi. Kankkunen on tiimin ruorissa niissä kisoissa, jotka tallin varsinainen pomo Jari-Matti Latvala jättää väliin ajokiireidensä vuoksi.

Latvala kisasi viime viikonloppuna historic-rallin EM-sarjan avauskisassa Espanjassa, minkä takia hän päätti jättää reissun Keniaan väliin. Latvala lähetti MTV Urheilun välityksellä terveisensä Kankkuselle, joka toimii nyt tallipäällikön tuuraajana.

– On mahtava nähdä, miten Juha pärjää Keniassa. Mutta Juha on vanha Safarin taitaja, joten hän tietää niksit, miten siellä pitää toimia, Latvala sanoo.

Tosiaan, Kankkuselta löytyy 12 startin verran kokemusta kilpailijana Kenian Safari-rallista. Hänellä on taskussaan peräti kolme voittoa vuosilta 1985, 1991 ja 1993.

Kankkunen on tullut tutuksi Toyotan tiimiläisille viime vuosien aikana, kun hän työskennellyt japanilaismerkin lähettiläänä.

– Olemme tehneet Juhan kanssa yhdessä töitä. Olen hänelle sanonut, että hänen tehtävänään on katsoa, että kuljettajilla on hyvä fiilis ja he lähtevät hymyssä suin ja hyvillä fiiliksillä autoon. Hän pitää huolen myös siitä, että kaikki toimii tiimissä ja siellä on hyvä henki. Ja tietenkin hän hoitaa myös haastattelut, Latvala listaa.

Latvalalla on täysi luotto nelinkertaiseen maailmanmestariin.

– Juhan yksi iso vahvuus on, että hän on tosi kärsivällinen. Hän jaksaa olla vaikka koko päivän huoltoalueella ja keskustella ihmisten kanssa, jos siihen on tarvetta. Siinä mielessä minulla on sataprosenttinen luotto, että Juha pystyy hoitamaan homman erinomaisesti, Latvala kertoo.

Safari-ralli käynnistyy torstaina ja päättyy sunnuntaina. Toyotalla on kilpailussa neljä kuljettajaa: Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.