Kankkusesta tuli reilu kaksi viikkoa sitten Keski-Euroopan MM-rallissa ensimmäinen, joka on saavuttanut Toyotan leivissä rallin maailmanmestaruuden sekä kuljettajana että tallipäällikkönä. Kankkunen juhli Toyotalla kuskien sekä valmistajien titteliä kaudella 1993.

Kankkunen nautti suurta suosiota jo ennestään Japanissa ja nyt tämä vain korostuu. Toki Toyotan WRC-tiimissä operatiivisella ja teknisellä puolella on omat päällikkönsä, jonka myötä Kankkusen rooli päivittäisessä toiminnassa on suhteellisen pieni. Siitäkin huolimatta meriitti on aina meriitti. Nyt laukaalaislegendalla on entistäkin sementoidumpi asema Toyotan arvoasteikossa.

Rallin MM-sarjan kausi 2025 huipentuu marraskuussa, kun ensin ajetaan Toyotan kotiseuduilla ja kuun lopussa upouudessa Saudi-Arabian rallissa.

– Japanin ralli on aina mielenkiintoinen ja hyvin tärkeä ralli meille. Oli hienoa tulla tänne valmistajien sarjan mestaruus varmistettuna. Nyt voimme juhlia sitä japanilaisten faniemme kanssa, Kankkunen hehkuttaa.

Kuskien puolella Japanissa panokset ovat äärimmäisen kovat. Hyundain pilotit ovat jo pelistä tippuneet, mutta Toyotan kolmikon välillä käydään hurjaa kamppailua mestaruudesta.

– Kuljettajien sarjassa taistelu on vielä käynnissä ja se on äärimmäisen tasainen meidän kuskiemme välillä. Elfyn (Evans) on aiemmin tehnyt täällä hienoa työtä ja voittanut kahdella edellisellä kerralla, Kankkunen summaa.

– Tiedämme myös, että Sebastien ( ) on todella motivoinut Keski-Euroopan rallin pettymyksen jälkeen. ( ) on myös ollut asvaltilla tällä kaudella tosi nopea. Kuka tahansa heistä voi voittaa, joten kamppailua tulee olemaan mielenkiintoista seurata.