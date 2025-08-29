Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Älytön draama nosti Kalle Rovanperän MM-rallin kärkeen – tältä härdelli näytti

1:19imgRajua draamaa Paraguayn MM-rallissa: Adrien Fourmauxille rengasrikko, Kalle Rovanperä nousee kärkeen
Julkaistu 15 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Paraguayn MM-rallin kahdeksas erikoiskoe tarjosi enemmän kuin kunnolla draamaa.

EK7: Uskomatonta! Kalle Rovanperä yllättäen rallin kärkeen, Sami Pajarille karu takaisku – MTV seuraa Paraguayn MM-rallia

Kaikki lähti liikkeelle, kun Toyotan Takamoto Katsuta menetti autonsa hallinnan ja ajautui perä edellä penkkaan. Katsutan matka jäi tärskyn myötä kesken.

Hetki tästä ja Hyundain Thierry Neuville veti viimeisen mutkan pitkäksi, minkä myötä hän tipahti kokonaistilanteessa Toyotan Sebastien Ogierin taakse.

Video molemmista tilanteista:

1:54imgTakamoto Katsutalle raju osuma Paraguayn MM-rallissa – Thierry Neuville mokaa perään

Toyotan Sami Pajari koki samalla tavalla draamaa Yerbateran pätkällä, kun yksi hänen käyttämistään renkaista puhkesi.

Ei muuta kuin uutta pyörää tilalle. Vaihto-operaatioon kului yli kaksi minuuttia.

0:39imgSami Pajarille karu takaisku Paraguayn MM-rallissa – rengasrikko pahaan paikkaan

Eikä siinä vielä kaikki.

Rallia johtanut Hyundain Adrien Fourmaux koki rengasrikon pätkän loppuvaiheilla. Hän jäi maalissa 18,9 sekuntia Toyotan Ogierista.

Tämä taas tiesi sitä, että rallissa toisena ollut Kalle Rovanperä nousi dramaattisesti kärkeen, vaikka hän ei ollut kummoisessa vauhdissa pätkän varrella. Rovanperä välttyi kuitenkin ylimääräiseltä ohjelmalta, minkä myötä hän saa loistavan lähtöpaikan lauantaille.

Video Fourmauxin rengasrikosta:

1:19imgRajua draamaa Paraguayn MM-rallissa: Adrien Fourmauxille rengasrikko, Kalle Rovanperä nousee kärkeen

Lisää aiheesta:

MM-rallista karmeita suomalaisuutisia – Kalle Rovanperästä ikävä näkySuomalaisdraamaa MM-rallissa: Sami Pajari joutui pysähtymään – WRC-luokassa auto katollaanDramaattinen hetki: Thierry Neuville täräytti hirmuvauhdista kivimuuriin – asiantuntija: "Huh huh!""Tämä on Kenia" – Katso: MM-rallin painajaispätkästä tuli hämmästyttävä sirkusThierry Neuvilleltä tökerö ele ulosajonsa jälkeen – asiantuntija iski kiinni: "Kuljettajan velvollisuus"Neuville ja Evans hämmentävässä romurallihetkessä! Nämä tapahtumat käänsivät voittotaiston päälaelleen
MM-ralliKalle RovanperäSami PajariTakamoto KatsutaThierry NeuvilleAdrien FourmauxMoottoriurheiluRalliUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli