Älytön draama nosti Kalle Rovanperän MM-rallin kärkeen – tältä härdelli näytti

Paraguayn MM-rallin kahdeksas erikoiskoe tarjosi enemmän kuin kunnolla draamaa.
EK7: Uskomatonta! Kalle Rovanperä yllättäen rallin kärkeen, Sami Pajarille karu takaisku – MTV seuraa Paraguayn MM-rallia
Kaikki lähti liikkeelle, kun Toyotan Takamoto Katsuta menetti autonsa hallinnan ja ajautui perä edellä penkkaan. Katsutan matka jäi tärskyn myötä kesken.
Hetki tästä ja Hyundain Thierry Neuville veti viimeisen mutkan pitkäksi, minkä myötä hän tipahti kokonaistilanteessa Toyotan Sebastien Ogierin taakse.
Video molemmista tilanteista:
1:54Takamoto Katsutalle raju osuma Paraguayn MM-rallissa – Thierry Neuville mokaa perään
Toyotan Sami Pajari koki samalla tavalla draamaa Yerbateran pätkällä, kun yksi hänen käyttämistään renkaista puhkesi.
Ei muuta kuin uutta pyörää tilalle. Vaihto-operaatioon kului yli kaksi minuuttia.
0:39Sami Pajarille karu takaisku Paraguayn MM-rallissa – rengasrikko pahaan paikkaan
Eikä siinä vielä kaikki.
Rallia johtanut Hyundain Adrien Fourmaux koki rengasrikon pätkän loppuvaiheilla. Hän jäi maalissa 18,9 sekuntia Toyotan Ogierista.
Tämä taas tiesi sitä, että rallissa toisena ollut Kalle Rovanperä nousi dramaattisesti kärkeen, vaikka hän ei ollut kummoisessa vauhdissa pätkän varrella. Rovanperä välttyi kuitenkin ylimääräiseltä ohjelmalta, minkä myötä hän saa loistavan lähtöpaikan lauantaille.
Video Fourmauxin rengasrikosta:
1:19Rajua draamaa Paraguayn MM-rallissa: Adrien Fourmauxille rengasrikko, Kalle Rovanperä nousee kärkeen