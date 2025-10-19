Toyotan tallipomo Juha Kankkunen haluaisi nähdä parempaa vauhtia tiimin brittikuskilta Elfyn Evansilta, joka taistelee taas häneltä puuttuvasta maailmanmestaruudesta.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10.

Su: EK:t 15–18 klo 9.25 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Evans menetti Keski-Euroopan MM-rallissa hieman asemiaan lauantaina. Sebastien Ogierin keskeytys nosti hänet toiseksi, mutta iltapäivälenkillä Hyundain Ott Tänak tuli ohi ja jätti Evansin lopulta 8,4 sekunnin päähän.

Tasaista tulosta tekevä Evans, 36, on jäänyt MM-sarjassa neljästi hopealle. Ogierin keskeytyksen seurauksena hänellä on hyvä paikka nousta nyt MM-johtoon.

Tästä huolimatta Toyotan tallipomo Kankkunen näkee, että Evansilta uupuu usein – kuten lauantaina – se viimeinen isku.

– Kyllä kyllä, tänään uupui. Ei vain löytänyt ihan sitä vauhtia kuin pitäisi. Tietenkin hyviä pisteitä on tulossa, mutta kyllä se vähän tarvitsisi puristusta. Tosin kaksi kisaa vielä jäljellä, mutta kuitenkin vähän kovempaa olisi pitänyt päästä, Kankkunen kommentoi MTV Urheilulle lauantain iltahuollon yhteydessä.

Evans ei selitellyt MTV Urheilun mikrofonin edessä lauantai-iltana.

– En ollut tarpeeksi nopea. Siinä se.

Britin mielestä ajotuntuma ratin takana oli vähintään kelvollinen, mutta aikaa valui hukkaan.

– Olen hieman ymmälläni syistä.

Juttu jatkuu videon alla.

1:46 Rovanperän taktiikka uusiksi Ogierin ulosajon myötä – sunnuntailta haussa hyvät pisteet.

Sunnuntaista on tulossa kunnon näytelmä, kun ärsytetty Ogier palaa tielle jahtaamaan päätöspäivän täyttä kymmenen MM-pisteen pottia. Lisäksi Tänak ja Evans käyvät mahdollisesti kovan kilvan kakkospaikasta.

– Sebillä on ensimmäisenä starttaajana hyvä paikka, ja hän ajaa varmasti kovaa.

– Ei Kallekaan varmaan löysäile. Hän antaa mennä, kun hyvin menee.

Vaikka Ogier keskeytti, Toyotan tilanne näyttää kokonaisuutena erittäin hyvältä. Se varmistanee viidennen peräkkäisen valmistajien MM-tittelin sunnuntaina.

– Ei tässä oikeastaan voi kuin vähän hymyillä, Kankkunen summasi.

Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta kello 9.25 alkaen.