Judi Denchin näyttelijäntyö on käynyt mahdottomaksi näönmenetyksen vuoksi: "Minun täytyy löytää kone, joka opettaa vuorosanani"

Näyttelijä Judi Dench, 88, on kertonut viime vuosien aikana rappeuttavasta silmäsairaudestaan, joka on vaikeuttanut hänen vuorosanojensa oppimista. The Graham Norton Show’n haastattelussa 17. helmikuuta Dench kertoi, että repliikkien oppimisesta on tullut mahdotonta hänen näönmenetyksensä vuoksi. Näyttelijä on ollut pitkään ylpeä siitä, että hänellä on valokuvamuisti, mutta enää hän ei voi käsikirjoituksien muistamisessa luottaa siihen.