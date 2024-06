Christina Applegate avoimena syömishäiriökamppailustaan: "Se oli kidutusta"

Gaalassa Applegate saapui lavalle kävelykeppiin tukeutuen. Hän kertoi vuonna 2021 saaneensa diagnoosin MS-taudista, joka on keskushermoston autoimmuunisairaus. Gaalayleisö osoitti Applegatelle suosiota seisten, ja Applegate liikuttui saamastaan vastaanotosta kyyneliin.

Liikutuksensa jälkeen Applegate vitsaili lavalla, ettei hänen vartalonsa ole "Ozempicin valmistama". Ozempicin virallinen käyttötapa Suomessa on diabeteksen hoito, mutta siitä on tullut viime vuosina suosittu myös laihduttamistarkoituksessa.

Myös Applegaten juontajakollega Jamie-Lynn Sigler on kamppaillut syömishäiriön kanssa ja sairastaa Applegaten tapaan MS-tautia. Kaksikko toteaakin, että vaikka kyseessä on vaikea aihe, on siitä tärkeää keskustella, jotta sairaus menettää voimaansa.