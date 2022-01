Näyttelijäkonkari Judi Dench sai tietää lapsenlapsensa arvostelevan tämän elokuvia TikTokissa – näin Hollywood-legenda reagoi

Näyttelijä Dame Judi Dench, 87, on monen muun tapaan joutunut etsimään uutta mielekästä tekemistä koronapandemian aikana.

Dench pääsi näkemään joitain Williamsin kanssa kuvattuja videoita ensimmäistä kertaa vieraillessaan Late Night with Seth Meyers -keskusteluohjelmassa. Varsinkin tanssivideot naurattivat Denchiä kovasti.

– Se pelasti henkeni. En tiedä mitään TikTokista. Sam on se, joka ymmärtää tekniikan päälle ja jolla oli kaikki ideat, joten hänestä tuli hyvin tiukka, Dench kertoi.

Lapsenlapsi tehnyt myös arvosteluja Denchin elokuvista

Denchille näytettiin kaksi Williamsin tekemää arvosteluja, joista ensimmäinen oli Bond-elokuva Skyfallista. Williams totesi, että kyseinen leffa on epäilemättä Denchin paras elokuva ja saa kymmenen pistettä kymmenestä.

Run For Your Wife -elokuva, jossa Denchillä on heti elokuvan alussa pieni rooli kodittomana naisena saa Williamsilta nimittäin "parhaimmillaan yhden kymmenestä pisteestä".