Juan Pablo Montoya jakoi villin huhun Mercedeksestä – meneekö F1:n kärkitaisto nyt uusiksi?

Edellisissä kisoissa Mercedes on kuitenkin päässyt lähemmäs ja sen kuskit ovat napsineet palkintokorokesijoituksia. Nyt kysymys kuuluu, joko Mercedeksellä on voittaja-auto?

– Tällä hetkellä liikkuu tietoja, joiden mukaan Mercedes saa todella ison päivityspaketin käyttöönsä. Itse uskon, että lähes kaikki tallit tuovat nyt merkittäviä päivityksiä. Mercedes on kuitenkin tuolla saralla yhä muita edellä, Montoya sanoi Vegas Insiderin haastattelussa.

– Onko Mercedeksen kehitysaskel niin iso, että se voittaa nyt jokaisen kisan ja pistää vielä tallitaiston uusiksi? Vai onko askel sellainen, että he pystyvät taistelemaan Red Bullia ja Ferraria vastaan? Uskon, että tuo jälkimmäinen on realistinen vaihtoehto. Mercedes voi hyvinkin voittaa pari kisaa loppukauden aikana, mikäli päivityspaketti toimii toivotulla tavalla, Montoya jatkoi.

F1 tarkentaa nyt muun muassa autojen pohjalevyjen taipuvuuteen liittyvää tarkastelua. Moni on ennakolta uskonut, että alkukaudesta pomppimisongelmien kanssa paininut Mercedes voisi hyötyä tarkemmasta valvonnasta.

Red Bullin Max Verstappen johtaa tällä hetkellä kuljettajien MM-sarjaa (258 pistettä). Mercedeksen kuskeista George Russell (158) on neljäntenä ja Lewis Hamilton (146) on kuudentena. Tallien puolella Mercedes on tällä hetkellä kolmantena (304). Valmistajien ykköspaikkaa pitää hallussaan Red Bull (431).